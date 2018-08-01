Югорчане могут принять участие в проекте «Молодежная лига управленцев Югры»

С 1 августа во всех муниципалитетах округа стартует первый этап проекта «Молодежная лига управленцев Югры», который продлится до 25 сентября. Второй этап — региональный, начнется 1 октября, а закончится — 15 ноября.

Отметим, что «Молодежная лига управленцев Югры» — проект, который теперь будет проводится вместо проекта «Учеба Для Актива Региона».

Начальник отдела организации и проведения мероприятий в сфере государственной и молодежной политики «Регионального молодежного центра» Наталья Зонова рассказала СИА-ПРЕСС, что УДАР проводился в Югре на протяжении более трех лет. Обычно к итоговому этапу допускались порядка 100 человек: «По три участника от каждого муниципалитета, плюс их сопровождающие руководители». Ожидается, что в новом проекте будет задействовано не меньше югорчан.

В Сургуте заявки на участие пока не принимаются. Как объяснил корреспонденту ио начальника отдела молодежной политики администрации города Константин Воронов, на текущий момент идет работа над концепцией проекта, более подробную информацию сургутянам предоставят 15 августа.

Отметим, что целью проекта «Молодежная лига управленцев Югры» является выявление, развитие и поддержка молодых граждан округа, обладающих высоким уровнем лидерских качеств.

Победители получат единовременную премию губернатора Югры, рекомендации окружного департамента образования и молодежной политики для поступления в местные ВУЗы или для трудоустройства.

Участники проекта должны будут пройти несколько модулей, включающих в себя различные составляющие. Например, тестирование для оценки профессионально-психологической готовности, обучение технологии социального проектирования и дизайна, деловые игры и так далее.

Более подробную информацию о проекте «Молодежная лига управленцев Югры» можно посмотреть на сайте «Регионального молодежного центра».