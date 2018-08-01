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Моор обещает помочь Михельсону сформировать пул потребителей продукции СИБУРа

Компаниям, желающим открыть производство в Тобольске на сырье заводов СИБУРа, председателем совета директоров и крупнейшим акционером которого является миллиардер Леонид Михельсон (первая строчка российского списка Форбс 2017), правительство Тюменской области готово предоставить полный пакет мер господдержки. Причем речь идет не только о местных, но и иностранных инвесторах.

Об этом заявил врио губернатора Тюменской области Александр Моор журналистам после рабочего визита на Тобольску промышленную площадку.

«Значение Тобольской промышленной площадки компании СИБУР для экономики Тюменской области и России сложно переоценить. Это самый крупный инвестиционный проект в нашем регионе. СИБУР выступает в роли инвестиционного локомотива. Тобольская промплощадка имеет серьезные перспективы для дальнейшего развития. Мы готовы оказать поддержку тюменским, российским и зарубежным компаниям, выразившим желание открыть в Тобольске производства, сырьём для которых послужит продукция заводов СИБУРа. Все возможности для этого есть», - цитирует Моора официальный сайт правительства Тюменской области.

Завод "ЗапСибНефтехим" по плану должен быть готов к эксплуатации к маю следующего года, На сегодняшний день степень строительной готовности составляет 83,5 процента. Об этом рассказал член правления компании СИБУР, генеральный директор «СИБУР Тобольска» и «ЗапСибНефтехима» Игорь Климов

«Работа идёт по плану. Наша цель - довести объект до готовности в мае 2019 года. Сегодня уже около 1 тысячи 200 будущих эксплуатантов завода находятся в Тобольске и совместно со строителями готовят предприятие к пуску. Несколько производственных объектов уже введены в эксплуатацию», - уточнил управляющий. По его словам, около 47% работников предприятия составляют жители Тобольска и Тюменской области.

Общаяч численность работников предприятия «СИБУР Тобольск» уже превышает 3,7 тыс. человек. После завершения строительства завода «ЗапСибНефтехим» на Тобольской промплощадке планируется создать еще около 1700 новых рабочих мест непосредственно на производстве.


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Сегодня в 11:55, просмотров: 157, комментариев: 0


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