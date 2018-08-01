Правительство РФ отказалось переносить единый день голосования с сентября на октябрь

Правительство России отказалось поддерживать законопроект о переносе единого дня голосования с сентября на октябрь, сообщает газета «Известия».

«Правительство не поддержало законопроект, предполагавший перенос единого дня голосования с сентября на октябрь. Ранее с такой инициативой выступила группа депутатов от «Справедливой России» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым», – говорится в публикации.

Напомним, ранее с такой инициативой выступил группа депутатов от «Справедливой России». Думская оппозиция неоднократно заявляла о сложности ведения предвыборной агитации в этот период, так как он приходится на сезон отпусков.

Кроме того, в мае глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила перенести голосование на конец октября, назвав сентябрь самым неудачным временем.