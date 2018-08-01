​80 процентов российских компаний повысят цены на продукцию

80 процентов компаний в России планируют повысить цены на собственную продукцию из-за роста налога на добавленную стоимость (НДС), сообщает «РБК» со ссылкой на результаты опроса Института Адизеса. Уплата налога будет включена в стоимость товара, отмечает издание.

Исследователи также узнали о сроках: крупнейшие компании заявляют, что повышение цен произойдет тогда, когда вырастет НДС, соответственно, с 1 января 2019 года.

Издание также поясняет, что 33% респондентов работают в промышленности (пищевая промышленность, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, топливная), 17% — в строительстве, 13% — в финансовой сфере. 12% респондентов работают в транспортной отрасли, 10% — в ИТ-секторе, 9% — в медицине и 6% — в издательском деле.