​Наталья Комарова вошла в состав консультативной комиссии госсовета России

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение «Об утверждении состава консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации». В него вошли еще 17 регионов страны, в частности глава Югры Наталья Комарова.
Возглавил комиссию первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Напомним, консультативная комиссия Госсовета призвана оказывать содействие президенту в определении круга наиболее важных проблем социально-экономического развития России, её субъектов и вырабатывать предложения по путям их решения.