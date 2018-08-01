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​Наталья Комарова вошла в состав консультативной комиссии госсовета России

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение «Об утверждении состава консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации». В него вошли еще 17 регионов страны, в частности глава Югры Наталья Комарова.

Возглавил комиссию первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Напомним, консультативная комиссия Госсовета призвана оказывать содействие президенту в определении круга наиболее важных проблем социально-экономического развития России, её субъектов и вырабатывать предложения по путям их решения.


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Сегодня в 10:57, просмотров: 182, комментариев: 0


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