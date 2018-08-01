16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,5590   EUR  73,1064  

​СКР выдвинул окончательные обвинения по трагедии в «Зимней вишне» семерым фигурантам дела

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении семи обвиняемых в гибели 60 человек при пожаре в кемеровской «Зимней вишне».

«В зависимости от роли каждого им вменяется нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, халатность (ч.3 ст.219, ч.3 ст.238, ч.3 ст.293 УК РФ)», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко «Интерфаксу».

Ранее мы писали, что некоторые изначально инкриминируемые деяния первым фигурантам дела о трагедии в «Зимней вишне» были переквалифицированы на более легкие.

Сейчас известно, что генеральному и техническому директорам ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», а также гендиректору юрлица выдвинуты обвинения за оказание услуг по содержанию противопожарных систем, не отвечающих требованиям безопасности.

Окончательные обвинения также предъявлены охраннику за невыполнение своих обязанностей по оповещению о возникшем пожаре посетителей ТЦ, электромонтеру охранно-пожарной сигнализации и директору ООО «Системный интегратор» за ненадлежащее оказание услуг по содержанию систем пожарной безопасности.

Еще один фигурант — начальник караула пожарной части №2 «1 отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области», обвинен в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по спасению людей из горящего здания.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:17, просмотров: 197, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Виктор Овчинников
не нравится
Сегодня в 11:59
Из СМИ: «Как только отменят арест, мы приступим к сносу»,— сказал Сергей Цивилев на пресс-конференции в начале июля. Арест с комплекса ТРЦ снят 12 июля».
«В начале июля снос здания разрешили возобновить»

ПОЛНЫЙ БРЕД И УГОЛОВЩИНА в чистом виде.

ГДЕ ПРИГОВОР ВСТУПИВШИЙ В ЗАКОННУЮ СИЛУ ????
В соответствии с требованием ч.1 ч.2 ст. 81 "Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018)

« Вещественными доказательствами признаются любые предметы:

1) которые служили орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления или сохранили на себе следы преступления;

2) на которые были направлены преступные действия;

2.1) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления;

3) иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.

2. Предметы, указанные в части первой настоящей статьи, осматриваются, признаются вещественными доказательствами и приобщаются к уголовному делу, о чем выносится соответствующее постановление. Порядок хранения вещественных доказательств устанавливается настоящей статьей и статьей 82 настоящего Кодекса».

Предметы с признаками вещественных доказательств могут изыматься вне зависимости от наличия или отсутствия по уголовному делу лица, участвующего в качестве подозреваемого или обвиняемого.

Основное отличие имущества, на которое может быть наложен арест, от подлежащего признанию вещественным доказательством состоит в том, что первое, как правило, не связано с событием преступления и является собственностью подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих за них имущественную ответственность, за счет которого по уголовному делу могут быть удовлетворены имущественные взыскания.
Мне нет необходимости доказывать, что ТРЦ «Зимняя вишня» в данном случае является вещественным доказательством по уголовным делам. И в компетенцию Сергея Цивилёва не входит принимать, какие либо решения по сносу в кратчайшие сроки ТРЦ «Зимняя вишня».

Согласно требованию ст.82 "Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018)

«1. Вещественные доказательства должны храниться при уголовном деле до вступления приговора в законную силу либо до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела и передаваться вместе с уголовным делом, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. В случае, когда спор о праве на имущество, являющееся вещественным доказательством, подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства, вещественное доказательство хранится до вступления в силу решения суда.
2. Вещественные доказательства в виде:
1) предметов, которые в силу громоздкости или иных причин не могут храниться при уголовном деле, в том числе большие партии товаров, хранение которых затруднено или издержки по обеспечению специальных условий хранения которых соизмеримы с их стоимостью:
а) фотографируются или снимаются на видео- или кинопленку, по возможности опечатываются и по решению дознавателя, следователя передаются на хранение в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации…»
Читаем на моей странице 79679094 ВКонтакте – «ОТСТАВКА председателя СК РФ Бастрыкина А. И. и И О. губернатора К О Цивилева С.Е.»

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Почему пенсионный возраст надо не повышать, а уравнивать

Почему пенсионный возраст надо не повышать, а уравнивать
Демограф Игорь Ефремов о справедливой возрастной планке для мужчин и для женщин
Игорь Ефремов, научный сотрудник лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС и ИЭП имени Гайдара Сегодня в 09:33
445 0
Владимир Соловьев: «Заслуженный журналист» – не значит пропагандист»

Владимир Соловьев: «Заслуженный журналист» – не значит пропагандист»
Редакция СИА-ПРЕСС 31 июля в 11:32
676 2
Издержки социальной реальности

Издержки социальной реальности
Как меняются представления граждан о помощи государства
Сергей Минаев 30 июля в 18:06
785 0
Татьяна Тарасова: «У футболистов серьезное покровительство. Наверное, поэтому раздаются эти звания»

Татьяна Тарасова: «У футболистов серьезное покровительство. Наверное, поэтому раздаются эти звания»
Арман Мкртчян 30 июля в 17:40
1148 2
Право на жизнь — только через суд?

Право на жизнь — только через суд?
Сургутянка с редким генетическим заболеванием уже год пытается добиться многомиллионного лечения от югорского здравоохранения
Лилия Сулейманова 30 июля в 16:45
2390 5
Мы шли к этому 20 лет

Мы шли к этому 20 лет
Почему нам нужна пенсионная реформа
​Ольга Смирнова, независимый эксперт 30 июля в 11:31
1221 8
Поклонская достойна уважения уже тем, что дарит людям надежду

Поклонская достойна уважения уже тем, что дарит людям надежду
Этой женщине нельзя отказать в мужестве иметь своё мнение и не отрекаться от него тогда, когда за него можно серьёзно поплатиться
Эльдар Ахадов, писатель 29 июля в 15:18
2727 6
Требование митинга против повышения пенсионного возраста

Требование митинга против повышения пенсионного возраста
Для упразднения «пенсионного фонда» и прекращения трат средств народа на никчёмные учреждения необходимо принять новый закон
Александр Захаркин, председатель независимого профсоюза «Профсвобода» 29 июля в 14:10
1607 3
​Слишком сложный вопрос для россиян

​Слишком сложный вопрос для россиян
Почему ЦИК отказал в проведении референдума о повышении пенсионного возраста
Вадим Кумин, депутат Госдумы 28 июля в 16:49
3465 3
Муза Войновича — здравый смысл

Муза Войновича — здравый смысл
Этот текст был написан шесть лет назад, к восьмидесятилетию Владимира Войновича…
Виктор Шендерович, писатель 28 июля в 16:37
894 0
​Мы отозвали из Госдумы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров

​Мы отозвали из Госдумы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров
Но будем добиваться ее законодательного оформления для защиты интересов российских граждан этой осенью
Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам 28 июля в 15:20
782 0
Статья дня: «А вот чтобы не портила заграница нашего человека!»

Статья дня: «А вот чтобы не портила заграница нашего человека!»
Николай Травкин, пенсионер 28 июля в 11:55
1725 1
О чем говорил новый полпред президента в УрФО во время визита в Сургут?

О чем говорил новый полпред президента в УрФО во время визита в Сургут?

Николай Цуканов впервые после своего назначения побывал в Югре
Артем Мазнев 27 июля в 21:16
1163 3
​Власти Югры хотят запретить иностранцам работать в сферах образования и общепита

​Власти Югры хотят запретить иностранцам работать в сферах образования и общепита
Нововведение может коснуться приезжих из Абхазии, Азербайджана, Узбекистана и Украины
Анастасия Якупова 27 июля в 17:51
964 5
Весёленьким таким уже вырисовывается 2019 год

Весёленьким таким уже вырисовывается 2019 год
На что следует особо обратить внимание, так это на то, что прогнозируется фактическое прекращение роста реальной заработной платы в 2019 году: всего лишь плюс 0,8% в годовом выражении
Игорь Николаев, экономист 27 июля в 15:16
2421 1
Сергей Неверов: Индексация пенсий будет выше инфляции

Сергей Неверов: Индексация пенсий будет выше инфляции
Руководитель фракции «Единая Россия» о пенсиях и налогах
Редакция СИА-ПРЕСС 27 июля в 15:03
1060 4
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика