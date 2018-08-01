​СКР выдвинул окончательные обвинения по трагедии в «Зимней вишне» семерым фигурантам дела

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении семи обвиняемых в гибели 60 человек при пожаре в кемеровской «Зимней вишне».

«В зависимости от роли каждого им вменяется нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, халатность (ч.3 ст.219, ч.3 ст.238, ч.3 ст.293 УК РФ)», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко «Интерфаксу».

Ранее мы писали, что некоторые изначально инкриминируемые деяния первым фигурантам дела о трагедии в «Зимней вишне» были переквалифицированы на более легкие.

Сейчас известно, что генеральному и техническому директорам ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», а также гендиректору юрлица выдвинуты обвинения за оказание услуг по содержанию противопожарных систем, не отвечающих требованиям безопасности.

Окончательные обвинения также предъявлены охраннику за невыполнение своих обязанностей по оповещению о возникшем пожаре посетителей ТЦ, электромонтеру охранно-пожарной сигнализации и директору ООО «Системный интегратор» за ненадлежащее оказание услуг по содержанию систем пожарной безопасности.

Еще один фигурант — начальник караула пожарной части №2 «1 отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области», обвинен в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по спасению людей из горящего здания.