​СКР выдвинул окончательные обвинения по трагедии в «Зимней вишне» семерым фигурантам дела

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении семи обвиняемых в гибели 60 человек при пожаре в кемеровской «Зимней вишне».
«В зависимости от роли каждого им вменяется нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, халатность (ч.3 ст.219, ч.3 ст.238, ч.3 ст.293 УК РФ)», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко «Интерфаксу».
Ранее мы писали, что некоторые изначально инкриминируемые деяния первым фигурантам дела о трагедии в «Зимней вишне» были переквалифицированы на более легкие.
Сейчас известно, что генеральному и техническому директорам ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», а также гендиректору юрлица выдвинуты обвинения за оказание услуг по содержанию противопожарных систем, не отвечающих требованиям безопасности.
Окончательные обвинения также предъявлены охраннику за невыполнение своих обязанностей по оповещению о возникшем пожаре посетителей ТЦ, электромонтеру охранно-пожарной сигнализации и директору ООО «Системный интегратор» за ненадлежащее оказание услуг по содержанию систем пожарной безопасности.
Еще один фигурант — начальник караула пожарной части №2 «1 отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области», обвинен в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по спасению людей из горящего здания.
«В начале июля снос здания разрешили возобновить»
ПОЛНЫЙ БРЕД И УГОЛОВЩИНА в чистом виде.
ГДЕ ПРИГОВОР ВСТУПИВШИЙ В ЗАКОННУЮ СИЛУ ????
В соответствии с требованием ч.1 ч.2 ст. 81 "Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018)
« Вещественными доказательствами признаются любые предметы:
1) которые служили орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления или сохранили на себе следы преступления;
2) на которые были направлены преступные действия;
2.1) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления;
3) иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.
2. Предметы, указанные в части первой настоящей статьи, осматриваются, признаются вещественными доказательствами и приобщаются к уголовному делу, о чем выносится соответствующее постановление. Порядок хранения вещественных доказательств устанавливается настоящей статьей и статьей 82 настоящего Кодекса».
Предметы с признаками вещественных доказательств могут изыматься вне зависимости от наличия или отсутствия по уголовному делу лица, участвующего в качестве подозреваемого или обвиняемого.
Основное отличие имущества, на которое может быть наложен арест, от подлежащего признанию вещественным доказательством состоит в том, что первое, как правило, не связано с событием преступления и является собственностью подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих за них имущественную ответственность, за счет которого по уголовному делу могут быть удовлетворены имущественные взыскания.
Мне нет необходимости доказывать, что ТРЦ «Зимняя вишня» в данном случае является вещественным доказательством по уголовным делам. И в компетенцию Сергея Цивилёва не входит принимать, какие либо решения по сносу в кратчайшие сроки ТРЦ «Зимняя вишня».
Согласно требованию ст.82 "Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018)
«1. Вещественные доказательства должны храниться при уголовном деле до вступления приговора в законную силу либо до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела и передаваться вместе с уголовным делом, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. В случае, когда спор о праве на имущество, являющееся вещественным доказательством, подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства, вещественное доказательство хранится до вступления в силу решения суда.
2. Вещественные доказательства в виде:
1) предметов, которые в силу громоздкости или иных причин не могут храниться при уголовном деле, в том числе большие партии товаров, хранение которых затруднено или издержки по обеспечению специальных условий хранения которых соизмеримы с их стоимостью:
а) фотографируются или снимаются на видео- или кинопленку, по возможности опечатываются и по решению дознавателя, следователя передаются на хранение в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации…»
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