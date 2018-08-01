Югорчане привезли с первенства России пять золотых медалей

Спортсмены Центра адаптивного спорта Югры вернулись с первенства России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и привезли оттуда пять золотых медалей.

Состязания проходили на протяжении недели – с 22 по 27 июля в Смоленске. В них принимали участие более 80 спортсменов из 31 региона страны. В программу соревнований вошли прыжки в длину и высоту, бег, а также метание диска, копья, клаба и толкание ядра.

Наиболее всего среди представителей Югры отличился атлет из Нефтеюганска Руслан Гусейнов. Он забрал медали высшей пробы сразу в трех дисциплинах - в толкании ядра, метании копья и диска. При этом Руслан занимается легкой атлетикой всего второй год.

«В начале июля Руслан выступил на «взрослом» чемпионате России, и уже там смог взять бронзу в толкании ядра, – рассказал Югра-ТВ тренер Константин Кунаков. – Результаты Руслана уже подбираются к нормативам мастера спорта в толкании ядра и метании копья. В нынешнем году он выходит из возраста юниоров, а в следующем начнётся целенаправленная подготовка к чемпионату России, где будем бороться и за медали, и за звание мастера спорта».

Также на первенстве отличился Сергей Токарев из Ханты-Мансийска, который победил в забегах на 100 и на 200 метров.