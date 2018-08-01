​В Чемпионате KFC по футболу одержала победу команда из Сургута

В Московском парке Сокольники подвели итоги фестиваля KFC BATTLE FEST, который охватил восемь стран и собрал более 300 тысяч участников и болельщиков. Чемпионат по футболу был одним из направлений, победу в нем одержали команды из Сургута и Тюмени. Ребята боролись среди более чем 70 тысяч участников и выиграли заветный приз — поездку в солнечную Барселону.

«Накал страстей на финальных матчах был максимальным, и напряжение не спадало вплоть до финального свистка! Ребята прошли очень непростой путь и доказали, что #берисвоё — не просто слова. Теперь их ждет долгожданный отдых в солнечной Барселоне, и мы им даже немного завидуем!», — отмечают организаторы фестиваля.

Отметим, сургутская команда «2:0 поехали» выступала в возрастной категории 14-16 лет. Футболисты в четвертый раз участвуют в фестивале, и во второй раз подтверждают статус чемпионов.