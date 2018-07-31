Российские интернет-компании не могут исполнить «закон Яровой»

Интернет-компании не способны исполнять «закон Яровой» из-за отсутствия нормативных актов, сообщает РБК.

Организаторы распространения информации до сих пор не получили документы, которые описывают процесс передачи пользовательских данных правоохранительным органам.

«Пока никто не начал хранение данных, так как не готовы последние уточняющие документы, которые будут разработаны Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций скорее всего до конца лета. В этой ситуации нет ничего нового, так происходит со многими подобными законами, поэтому сейчас можно только ждать», — рассказал один из собеседников издания.

В Роскомнадзоре на вопрос о необходимости дополнительных подзаконных актов для исполнения «закона Яровой» ответили, что не могут проводить подобные аналитические исследования. Однако представители службы считают, что имеющейся информации достаточно. «По мнению Роскомнадзора, дополнительных подзаконных актов не требуется», — отметил регулятор.