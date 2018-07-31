В Центральноафриканской республике убиты российские журналисты

В Центральноафриканской республике (ЦАР) нашли тела троих россиян,

сообщают «Ведомости». Погибшие – журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, сообщил «Дождь» со ссылкой на два источника в проекте Михаила Ходорковского «Центр управления расследованиями» (ЦУР). По данным телеканала, они снимали документальный проект о работе ЧВК «Вагнера».

Жена Орхана Джемаля Ирина Гордиенко рассказала The Bell, что опознала по фотографии тело мужа. По ее словам, с ней связалась официальный представитель МИДа Мария Захарова, пообещав вернуть тело как можно скорее.

«Центр управления расследованиями» – один из медиапроектов, которые в начале 2017 года запустил Михаил Ходорковский, он же занимается финансированием этих проектов. ЦУР, как следует из названия, занимается расследованиями, руководит им Андрей Коняхин, бывший редакционный директор digital-проектов российского Forbes.

ЧВК «Вагнера» – частная военная организация, о существовании которой первым сообщило издание «Фонтанка. ру». Бойцы ЧВК «Вагнера» участвовали в военной операции в Донбассе и в Сирии. За время активной военной операции в Сирии группа потеряла от 40 до 60 человек убитыми и от 120 до 180 – ранеными.