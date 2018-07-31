Более 270 тысяч человек отпраздновали Деньгорода в Тюмени

Более 270 тысяч человек поучаствовали в праздновании 432-летия Тюмени, проходившей в разных частях города — было организовано более сотни интерактивных площадок и игровых зон.

Наиболее наполненной частью города стала площадь 400-летия, где собралось более 30 тысяч человек. Там они вместе с хором Турецкого и временно-исполняющим обязанности губернатора Тюменской области Александром Моором исполнили гимн России.

«Тюмень - наш общий дом, который мы вместе обустраиваем и улучшаем. Процветание города и региона – это результат совместной работы жителей, который каждый на своем месте делает жизнь лучше. Главное, чтобы все мы вместе с вами были на одной позитивной волне – созидания и развития», - заявил врио губернатора Тюменской области, во время поздравления тюменцев.

В свою очередь, депутат Пыть-Яхской городской думы Елена Водотыко поделилась тем, что благодаря тюменской практике почти 20 лет назад в Пыть-Яхе появилась сеть детских и подростковых дворовых клубов. Эксперты из областной столицы показали югорский делегации как реализуют программы в сфере молодёжной политике в городе.

В столице региона на одной из сцен по улице Дзержинского песни собственного сочинения подарила тюменцам сургутянка Галина Ильина. Женщина — бухгалтер «Сургутнефтегаза», а в поэзии и творчестве ей помогает внучка. «Даша для меня не просто муза и источник вдохновения, она, наверное, мой ангел-хранитель. Поэтому одна из моих песен, «Внучка», посвящена именно ей», — отмечает певица. Многие ее друзья переехали в Тюмень, выйдя на пенсию, однако женщина предпочитает приезжать сюда в отпуск в теплые весенние и летние дни.

По окончанию программы празднования Дня города в Тюмени небо окрасилось яркими огнями — в финале прогремел масштабный фейерверк.