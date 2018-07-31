​В доме «Акварель» теперь можно приобрести квартиру с ремонтом

Специальное предложение для тех, кто хочет квартиру в новостройке, но не готов делать ремонт своими силами. В доме «Акварель», что строится в 30 микрорайоне Сургута, можно приобрести жилье с отделкой.

Квартира с ремонтом – верное решение для тех, кто хочет заселиться в собственную квартиру сразу после получения ключей. При этом для покупателей доступна возможность выбора цветовых решений напольного покрытия и дверей. А качество выбранных материалов можно оценить в действующем шоу-руме.

Делать ремонт самостоятельно или приобрести жилье, готовое к заселению — выбирать только вам.

Более подробную информацию о квартирах с отделкой узнавайте у менеджеров отдела продаж по телефону +7 (3462) 55-05-08 или сразу приходите в офис по адресу ул. И. Каролинского 14/1, деловой центр «Взлётный», 2 этаж.