​В Сургуте пройдет фестиваль уличной музыки «Воздух»

С 4 по 25 август на площадке у КЦ «Порт» пройдет фестиваль уличной музыки «Воздух».

В течении месяца, каждую субботу августа в 18:00 на бесплатных уличных концертах в рамках фестиваля «Воздух» вас ждут:

4 августа – Алёна Поль:

Настоящая гордость Сургута, участница шоу «Голос V» на Первом канале и «Успех» на СТС, успевшая переиграть с огромным количеством разнообразных музыкантов, проехать с туром с екатеринбургским «Ask Trio» и принять участие во множестве музыкальных фестивалей.

11 августа - группа «Всемпобарабану»:

Самый популярный сургутский музыкальный коллектив, покоривший все возможные площадки города от торговых центров до больших концертных залов, за два года существования поднявшийся на высокий профессиональный уровень и завоевавший огромную аудиторию поклонников.

18 августа - Розалия Карим:

Сургутская актриса и исполнительница собственных и интерпретированных музыкальных композиций на русском, английском, испанском и французском языках, играющая на гитаре, укулеле, активно экспериментирующая с лайв луппингом и битбоксом.

25 августа - Ростислав Доронин:

Золотой голос Югры, участник сразу двух шоу «Голос» (российского и украинского), очень талантливый музыкант и исполнитель, покоривший своим вокалом всех, кто бывал на его выступлениях.

Концерты состоятся только при хорошей погоде.

Вход свободный. 0+.

Подробная информация по телефону: 8(3462) 24-25-62