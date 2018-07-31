16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,3497   EUR  73,0738  

Госпожнадзор сможет блокировать работу ТРЦ на срок до 90 суток за нарушение требований пожарной безопасности

МЧС России подготовило законопроект, который предполагает внесение изменений в КоАП. Таким образом за нарушение требований пожарной безопасности предлагается установить штрафы:

  • для граждан – от 3000 до 4000 рублей;
  • для должностных лиц – от 15 000 до 25 000 рублей;
  • для осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица –от 30 000 до 40 000 рублей;
  • для юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей.

Кроме того, предусмотрена возможность приостановление деятельности объекта на срок до 90 суток.

Такие штрафы могут быть наложены за неисправность противопожарного водоснабжения, электроустановок, систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противодымной защиты, а также несоответствие эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности.

«Ранее подобная статья была, но применялась только в том случае, если нарушения на объекте выявлялось повторно, – пояснил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев. – Сегодня мы считаем, что на такие нарушения необходимо реагировать стразу».

Напомним, что с 28 марта по 25 июля МЧС России проводило внеплановые проверки ТРЦ и других объектов с массовым пребыванием людей. Всего было проверено порядка 90 тысяч объектов, в том числе свыше 11 тысяч торгово-развлекательных центров. В ходе проверок ведомство зарегистрировало более 280 тысяч нарушений противопожарных требований.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 19:16, просмотров: 42, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Владимир Соловьев: «Заслуженный журналист» – не значит пропагандист»

Владимир Соловьев: «Заслуженный журналист» – не значит пропагандист»
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 11:32
351 2
Издержки социальной реальности

Издержки социальной реальности
Как меняются представления граждан о помощи государства
Сергей Минаев 30 июля в 18:06
688 0
Татьяна Тарасова: «У футболистов серьезное покровительство. Наверное, поэтому раздаются эти звания»

Татьяна Тарасова: «У футболистов серьезное покровительство. Наверное, поэтому раздаются эти звания»
Арман Мкртчян 30 июля в 17:40
832 2
Право на жизнь — только через суд?

Право на жизнь — только через суд?
Сургутянка с редким генетическим заболеванием уже год пытается добиться многомиллионного лечения от югорского здравоохранения
Лилия Сулейманова 30 июля в 16:45
2096 5
Мы шли к этому 20 лет

Мы шли к этому 20 лет
Почему нам нужна пенсионная реформа
​Ольга Смирнова, независимый эксперт 30 июля в 11:31
1021 8
Поклонская достойна уважения уже тем, что дарит людям надежду

Поклонская достойна уважения уже тем, что дарит людям надежду
Этой женщине нельзя отказать в мужестве иметь своё мнение и не отрекаться от него тогда, когда за него можно серьёзно поплатиться
Эльдар Ахадов, писатель 29 июля в 15:18
2362 6
Требование митинга против повышения пенсионного возраста

Требование митинга против повышения пенсионного возраста
Для упразднения «пенсионного фонда» и прекращения трат средств народа на никчёмные учреждения необходимо принять новый закон
Александр Захаркин, председатель независимого профсоюза «Профсвобода» 29 июля в 14:10
1368 3
​Слишком сложный вопрос для россиян

​Слишком сложный вопрос для россиян
Почему ЦИК отказал в проведении референдума о повышении пенсионного возраста
Вадим Кумин, депутат Госдумы 28 июля в 16:49
2950 3
Муза Войновича — здравый смысл

Муза Войновича — здравый смысл
Этот текст был написан шесть лет назад, к восьмидесятилетию Владимира Войновича…
Виктор Шендерович, писатель 28 июля в 16:37
857 0
​Мы отозвали из Госдумы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров

​Мы отозвали из Госдумы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров
Но будем добиваться ее законодательного оформления для защиты интересов российских граждан этой осенью
Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам 28 июля в 15:20
753 0
Статья дня: «А вот чтобы не портила заграница нашего человека!»

Статья дня: «А вот чтобы не портила заграница нашего человека!»
Николай Травкин, пенсионер 28 июля в 11:55
1623 1
О чем говорил новый полпред президента в УрФО во время визита в Сургут?

О чем говорил новый полпред президента в УрФО во время визита в Сургут?

Николай Цуканов впервые после своего назначения побывал в Югре
Артем Мазнев 27 июля в 21:16
1132 3
​Власти Югры хотят запретить иностранцам работать в сферах образования и общепита

​Власти Югры хотят запретить иностранцам работать в сферах образования и общепита
Нововведение может коснуться приезжих из Абхазии, Азербайджана, Узбекистана и Украины
Анастасия Якупова 27 июля в 17:51
913 5
Весёленьким таким уже вырисовывается 2019 год

Весёленьким таким уже вырисовывается 2019 год
На что следует особо обратить внимание, так это на то, что прогнозируется фактическое прекращение роста реальной заработной платы в 2019 году: всего лишь плюс 0,8% в годовом выражении
Игорь Николаев, экономист 27 июля в 15:16
2089 1
Сергей Неверов: Индексация пенсий будет выше инфляции

Сергей Неверов: Индексация пенсий будет выше инфляции
Руководитель фракции «Единая Россия» о пенсиях и налогах
Редакция СИА-ПРЕСС 27 июля в 15:03
1014 4
Статья дня. Президент, который держит граждан за болванов

Статья дня. Президент, который держит граждан за болванов
Если бы в нормальной стране президент несколько месяцев отмалчивался по самому обсуждаемому вопросу, а потом выступил бы подобным образом — на том его правление бы и закончилось…
Борис Вишневский, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко») 27 июля в 14:10
42234 8
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика