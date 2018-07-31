Госпожнадзор сможет блокировать работу ТРЦ на срок до 90 суток за нарушение требований пожарной безопасности

МЧС России подготовило законопроект, который предполагает внесение изменений в КоАП. Таким образом за нарушение требований пожарной безопасности предлагается установить штрафы:

для граждан – от 3000 до 4000 рублей;

для должностных лиц – от 15 000 до 25 000 рублей;

для осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица –от 30 000 до 40 000 рублей;

для юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей.

Кроме того, предусмотрена возможность приостановление деятельности объекта на срок до 90 суток.

Такие штрафы могут быть наложены за неисправность противопожарного водоснабжения, электроустановок, систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противодымной защиты, а также несоответствие эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности.

«Ранее подобная статья была, но применялась только в том случае, если нарушения на объекте выявлялось повторно, – пояснил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев. – Сегодня мы считаем, что на такие нарушения необходимо реагировать стразу».

Напомним, что с 28 марта по 25 июля МЧС России проводило внеплановые проверки ТРЦ и других объектов с массовым пребыванием людей. Всего было проверено порядка 90 тысяч объектов, в том числе свыше 11 тысяч торгово-развлекательных центров. В ходе проверок ведомство зарегистрировало более 280 тысяч нарушений противопожарных требований.