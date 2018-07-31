​В Сургуте состоятся фестивали спорта, еды и музыки

11 августа в Сургуте пройдут фестивали спорта, еды и музыки. На площади перед театром СурГУ с десяти утра до позднего вечера для жителей и гостей города будут работать 30 тематических площадок, где каждый сможет проверить уровень своей физической подготовки или сдать нормы ГТО.

«Перевести дух и расслабиться после физических упражнений помогут выступления творческих коллективов округа. А восстановить потраченные силы и энергию вы сможете посетив гастроплощадку и ярмарку продукции от местных производителей», – пообещал глава города Вадим Шувалов.

одробную программу мероприятия смотрите на сайте ядросургута.рф