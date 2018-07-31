В июле в водоемах Югры утонули 12 человек

В период с 1 по 30 июля в водоемах Югры были найдены тела 12 человек, на данный момент продолжаются поиски еще двоих, об этом сообщает «Уралинформбюро» со ссылкой на пресс-службу «Центроспас-Югория». Кроме того, в ходе поисковых операций спасатели обнаружили 19 пострадавших.

Происшествия были зафиксированы на Северной Сосьве, Тромъ-Егане, Конде, Большом Салыме, Большом Югане, Казыме, озере Домашнем, протоках Куртыинг и Чехломей.

В течение месяца специалисты совершили 14 выездов на поиски, в девяти случаях вызывали водолазов, отмечает издание.