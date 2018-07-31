Никаких эмоций, чистый расчет: как бюджетнику получить вторую пенсию?

9 945 рублей ежемесячно в дополнение к основной пенсии. Такую сумму теперь будет получать Инна Леонова из Ханты-Мансийска. 10 лет она участвовала в программе Правительства Югры «Две пенсии для бюджетников», и теперь настало время воспользоваться результатами этой программы.

«Я всю жизнь проработала бухгалтером и хорошо умею считать, - пояснила Инна Владимировна, рассказывая, как вступила в эту программу, - я сразу посчитала, сколько я смогу перечислять, и сколько получу на свой пенсионный счёт от правительства и Ханты-Мансийского НПФ. К тому же 13% моих взносов возвращается мне в виде налогового вычета. Это не сравнится ни с каким банковским вкладом! Правительству Югры я всегда доверяла, фонд тоже внушает доверие, уже столько лет работает. Никаких эмоций, чистый расчет. Я же бухгалтер!

Хотя нет, сначала все-таки были эмоции. Я очень люблю путешествовать. Обязательно дважды в год у меня поездки. И все время вижу путешествующих заграничных пенсионеров. А однажды встретила нашу пенсионерку. Она рассказала, что пока продолжает работать, а всю пенсию откладывает на путешествия. Мне запало тогда в душу: как же я буду путешествовать, когда стану пенсионеркой?

Я рассматривала разные варианты, как накопить на пенсию. Когда узнала про окружную пенсионную программу, сразу стала ее изучать. Помимо высокой доходности есть у нее еще одно преимущество: счёт пополняется незаметно для семейного бюджета. Пишешь заявление в свою бухгалтерию, и она автоматически перечислят указанную тобой сумму на будущую пенсию.

Я как-то однажды подумала, как изменили бы мою жизнь те деньги, которые я каждый месяц перечисляла, если бы я их получала вместе с зарплатой. Наверное, покупала бы колбасу более высокого качества. И всё! А теперь я накопила солидную сумму. Вот такой расчет!»

В программе Правительства Югры «Две пенсии для бюджетников» более 40 тысяч участников, более 3 тысяч из них уже получают дополнительную пенсию. Окружной закон «О дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан» был принят в Югре в 2004 году для повышения благосостояния граждан после их выхода на заслуженный отдых.