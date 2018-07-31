Награждены победители конкурса СНГБ и VISA «Мобильный за репост»

В Сургутнефтегазбанке награждены победители конкурса СНГБ «Мобильный за репост». Cтудентка ТюмГУ, водитель и оператор добычи нефти и газа ПАО «Сургутнефтегаз» получили смартфоны Samsung Galaxy от СНГБ.

Напомним, что конкурс «Мобильный за репост» проводился с 1 по 30 июня 2018 г. среди держателей карт VISA Platinum, пользователей мобильного приложения «СНГБ Онлайн» и подписчиков на группы банка в социальных сетях.

Заместитель директора розничного бизнеса СНГБ Людмила Коновалова поздравила участников с победой. 1 место занял Сергей Прохоров, оператор добычи нефти и газа. 2 место – у студентки Евгении Поповой, 3 место занял водитель Дмитрий Алексеенко.

- Мы благодарим всех, кто принял участие в конкурсе. Рады, что клиенты активно откликнулись на наш призыв и пользуются услугами СНГБ. Мы продолжаем радовать вас и уже запустили следующий конкурс с главным призом в 1 миллион рублей. Все новости на сайте и в социальных сетях, – подчеркнула Людмила Коновалова.

При вручении призов победители делились впечатлениями и эмоциями:

Сергей Прохоров, оператор добычи нефти и газа ПАО «Сургутнефтегаз»: «Когда мне позвонили и сообщили, что я выиграл телефон, я спросил: вы это серьезно? Очень рад, что победил!».

Евгения Попова, студентка Тюменского государственного университета: «Очень неожиданно и приятно! Даже не верится!».

Дмитрий Алексеенко, водитель УТТ-1 ПАО «Сургутнефтегаз»: «Я регулярно слежу за новостями на сайте и такой конкурс не мог пропустить. Когда мне сообщили о выигрыше, я подумал: раз код от карты не спросили и личные данные, то, значит, звонят из банка и это не мошенники. И, действительно, все оказалось правдой!».

Организатор конкурса – АО БАНК «СНГБ». Генеральная лицензия Банка России №588 от 05.09.2016 г.