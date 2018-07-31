«Молодежный центр» Нижневартовска приглашает на работу подростков с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 до 18 лет. Вакансии предлагаются несовершеннолетним с особенностями в физическом, сенсорном или психическом развитии.

Методическое сопровождение программы производит Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Таукси».

Подробно ознакомиться с необходимыми для трудоустройства документами можно на сайте центра, а дополнительную информацию узнать по телефону: 41-72-72.