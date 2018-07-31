​Лето со вкусом #Специй – уральцы тратят деньги на гаджеты, путешествия и AliExpress

Лето спровоцировало взрывной рост интереса к выгодным покупкам. К середине отпускного сезона число пользователей кэшбэк-сервиса #Специи выросло почти на 70%. При этом Урал занял третье место по востребованности услуги, уступив лишь Столичному и Поволожскому регионам. Чаще всего люди покупают на сайтах AliExpress, «МегаФон» и Booking.com.

На Урале вознаграждение за покупки активнее всех накапливают жители Свердловской области, Югры и Тюменского региона. Здесь проживают 25%, 20% и 12% соответственно от зарегистрированных участников. Немного уступают пермяки и челябинцы: их доля в числе пользователей #Специй – по 10%. Остальные любители выгодного шопинга живут на Ямале, в Кировской области, Коми и Удмуртии.

В топ-10 по количеству заказов через кэшбэк-сервис вошли следующие компании:

1.AliExpress

2.«МегаФон»

3.Booking.com

4.М.Видео

5.LaModa

6.«ЛитРес»

7.«Ситилинк»

8.DeliveryClub

9.«Лабиринт»

10.«КупиКупон»

Наиболее крупные суммы пользователи тратят на покупку мобильных гаджетов, бытовой техники и бронирование отелей. Есть в сервисе и свои рекордсмены: самый большой кэшбэк за разовый заказ составил 15 587,80 руб.; максимальное накопленное вознаграждение, которое получил абонент за несколько заказов, составило 22 383,55 руб.

«Возврат части суммы покупки в виде кэшбэка сегодня такая же норма, как комплимент от шеф-повара в хорошем ресторане. Сервис #Специи удобен тем, что объединяет сотни самых востребованных магазинов. Принципиальное отличие в том, что мы не зачисляем пользователю виртуальные бонусы, а возвращаем реальные деньги, которые можно снять наличными», – рассказал Александр Малов, директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале.

Сервис #Специи от «МегаФона» появился в декабре 2017 года. С его помощью пользователи делают покупки в привычных магазинах и получают кэшбэк до 12% на счет мобильного телефона. Вознаграждение можно снять со счета с помощью банковской карты «МегаФона», оплатить связь либо потратить на другие интернет-покупки. Партнерами сервиса являются более 300 магазинов в 19 категориях товаров.

«МегаФон» на Урале предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республиках Коми и Удмуртия, ХМАО, ЯНАО. Оператор – лидер по скорости мобильного интернета в России, по результатам 7,5 млн замеров пользователей Speedtest от компании Ookla.