ФНС раскроет налоговую тайну россиян

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 1 августа начнет публиковать в интернете информацию о налогоплательщиках, которая раньше относилась к налоговой тайне, сообщает Lenta.ru.

Ведомство будет раскрывать информацию через специальный сервис «Прозрачный бизнес» на своем сайте. По задумке ФНС, это поможет предпринимателям проверить, не являются ли его партнеры «однодневками» и не пытаются ли уходить от уплаты налогов.

Исключение будет сделано лишь для стратегических предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, а также «компаний, отнесенных к крупнейшим налогоплательщикам», — уточнили в ведомстве.

11 июля стало известно, что ФНС требует поправок в законодательство, которые фактически лишат россиян налоговой тайны — ведомство требует предоставить ей полный доступ ко всем банковским счетам россиян.