Полиция будет выпроваживать детей и нетрезвых граждан с диких пляжей

До окончания купального сезона в округе будет проводиться акция «Вода – безопасная территория», в которой будут задействованы спасатели и полицейские. Их задача – каждый день проверять необорудованные для купания места, выпроваживая оттуда детей, которые пришли к воде без присмотра взрослых, а также самих взрослых, находящихся в нетрезвом состоянии

Акция эта всероссийская. Как сообщают в МЧС России, в ходе ее проведения уже удалось спасти 84 человека.

Кстати говоря, с детьми, помимо прочего, прямо на месте проводятся профилактические беседы.

Фото: 24.mchs.gov.ru