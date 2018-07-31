​Теперь капремонт в Югре можно оплатить через мобильное приложение

Югорский фонд капитального ремонт разработал мобильное приложение «ЮФКР-онлайн», которое позволяет оплачивать взносы в два клика.
После скачивания необходимо пройти процедуру регистрации, а далее в приложении будут появляться квитанции для оплаты взноса.
Новое приложение доступно на платформах App Store и Google Play.
Напомним, что с 1 июля 2018 года изменились правила оплаты капремонта. Теперь за этот вид услуги приходит отдельная платежка. Югорский фонд капитального ремонта отказался от посредников в лице управляющих компаний и принимает оплату напрямую на свои банковские реквизиты.
"В конце июля Югорский фонд запускает приложение для смартфонов «ЮФКР-онлайн».
Приложение будет доступно на базе платформ App Store и Google Play для собственников, которые получают квитанции от Югорского фонда капитального ремонта. Электронные квитанции будут приходить на смартфон ежемесячно."
Слова - "будет" о чем-то говорит? В апсторе нет такого приложения.