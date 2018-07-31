​Теперь капремонт в Югре можно оплатить через мобильное приложение

Югорский фонд капитального ремонт разработал мобильное приложение «ЮФКР-онлайн», которое позволяет оплачивать взносы в два клика.

После скачивания необходимо пройти процедуру регистрации, а далее в приложении будут появляться квитанции для оплаты взноса.

Новое приложение доступно на платформах App Store и Google Play.

Напомним, что с 1 июля 2018 года изменились правила оплаты капремонта. Теперь за этот вид услуги приходит отдельная платежка. Югорский фонд капитального ремонта отказался от посредников в лице управляющих компаний и принимает оплату напрямую на свои банковские реквизиты.