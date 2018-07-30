За прошлый год в Югре было создано около 3900 мест в детских садах

За прошлый год в Югре было создано 3898 мест в детских садах, об этом сообщает портал "Открытый регион – Югра". Ввод в эксплуатацию новых объектов позволил добавить 2798 мест, оптимизация существующих помещений помогла создать еще 820 мест, а 280 дополнительных мест – заслуга негосударственного сектора.

Таким образом удалось решить проблему доступности дошкольного образования в половине муниципалитетов региона для детей от полутора до трех лет.

«В Югре функционирует 21 частная организация (в том числе 2 филиала), реализующие программу дошкольного образования, на 2174 места в 9 муниципальных образованиях (Ханты-Мансийск, Югорск, Сургут, Октябрьский и Сургутский районы, Нижневартовск, Нягань, Мегион, Нефтеюганск). Организована работа двух семейных групп, которые посещали 19 детей (Нижневартовск, Ханты-Мансийский район). Группы кратковременного пребывания посещали 1146 детей, в том числе 1051 ребенок в возрасте до 3 лет», – отмечает департамент общественных и внешних связей округа.