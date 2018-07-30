Россия заняла четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым бензином

Россия вошла в десятку стран с самым дешевым бензином. Литр горючего оценили в 0,72 доллара, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

Лидером рейтинга стала Венесуэла, с результатом менее 0,01 доллара за литр. На втором месте Иран – 0,28 доллара, а далее Кувейт, где цена за литр бензина составила 0,35 доллара.

Следующие позиции в топ-10 заняли Нигерия (0,41 доллара), Египет (0,43 доллара), Саудовская Аравия (0,54 доллара), Малайзия (0,54 доллара), Индонезия (0,67 доллара) и ОАЭ (0,68 доллара).

Также отмечается, что наиболее дорогостоящее топливо продается в Гонконге и стоит 2,09 доллара.