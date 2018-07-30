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​Тюменских пенсионеров учат фандрайзингу, краудфандингу, нетворкингу и молодежному сленгу

В Тюменской области начал работу ресурсный центр для ветеранских некоммерческих организаций. Причем услуги НКО оказывают тоже ветераны - Тюменский областной совет ветеранов войны и труда. Открыть ресурсный центр помогла субсидия областного бюджета в рамках программы поддержки НКО.

Тюменский областной совет ветеранов – первая ветеранская организация в стране, которая заявила себя как ресурсный центр. И у него уже накоплен немалый опыт достаточно специфической работы с пенсионерами, обучению их проектной деятельности и креативному мышлению,

- сообщает департамент социального развития Тюменской области.

На данный момент ресурсный центр уже активно оказывает помощь НКО. В середине июля прошел двухдневный семинар, на котором «серебряным» активистам рассказали о том, как вести финансовую отчетность, помогли разобраться в премудростях таких современных социальных технологий, как фандрайзинг, краудфандинг и нетворкинг.

Если раньше центр работал исключительно с ветеранами, то сейчас он начал сотрудничать с другими общественными организациями, в том числе молодежными.

Основное внимание сейчас центр уделяет обучению ветеранского актива. Руководитель комиссии по оргработе областного совета ветеранов Ольга Кукобникова понимает, что в своей работе центру необходимо применять новые подходы, обучать старшее поколение работе с молодежью: «У нас на семинаре проводила мастер-класс преподаватель сценической речи Санкт-Петербургской школы телевидения Наталья Латфулина, одно из заданий состояло в том, чтобы соотнести слова молодежного сленга, такие как «варик», «контент» и их значения. Некоторые ветераны были недовольны, что их заставляют учить сленговые слова, считали, что это засоряет язык». Но Ольга Кукобникова уверена, что такие задания дают возможность ветеранам лучше понимать молодежь.

Кроме того, ресурсный центр сам проводит конкурс грантов. На данный момент два проекта уже получили гранты, и в работе находятся еще 25. Таким образом, при помощи Тюменского областного совета ветеранов до декабря 2018 года будет реализовано 27 проектов.


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Сегодня в 18:12, просмотров: 129, комментариев: 0


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