​ОНФ: В России нехватка учителей. Лишь 52 процента школ укомплектованы полностью

В школах России прослеживается нехватка учителей математики, иностранного и русского языков, а также учителей начальных классов, сообщает «РБК» со ссылкой на экспертов Общероссийского народного фронта (ОНФ) и фонда «Национальные ресурсы образования», которые провели мониторинг зарплат и нагрузки учителей.

По статистике, приведенной ОНФ, лишь 52 процента школ в стране полностью укомплектованы. В 37 процентах учебных заведений не хватает одного-двух учителей-предметников. В оставшихся 11 процентах нет трех или более учителей.

В ходе исследования были опрошены более трех тысяч педагогов из 82 регионов России.