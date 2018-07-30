За нарушения в сфере долевого строительства девелоперы будут платить сотни тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении административных штрафов за нарушения в сфере долевого строительства жилья, сообщают «Ведомости».

За необоснованное принятие должностным лицом контролирующего органа решения о выдаче либо об отказе в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной документации установленным требованиям устанавливается штраф для должностных лиц в размере от 50 000 до 100 000 рублей.

В случае непредставления информации в единую информационную систему жилищного строительства штраф для должностных лиц составит от 15 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц – от 50 000 до 200 000 рублей. При повторном нарушении – штраф для должностных лиц в размере от 40 000 до 80 000 рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет, для юридических лиц – штраф в размере от 200 000 до 400 000 рублей. Закон вступает в силу с 1 октября 2018 года.