​Югорчане завоевали три золотых медали в первый день чемпионата России по пожарно-спасательному спорту

Три золотых медали завоевали югорские спортсмены за первый день чемпионата России по пожарно-спасательному спорту. Мероприятие стартовало в Уфе 28 июля, а закончится 31 июля.

В соревнованиях принимают участие более 500 спортсменов из 30 команд, представляющих 15 регионов страны.

Югорчанка Екатерина Бойко заняла первое место в младшей возрастной группе в дисциплине «Подъем по штурмовой лестнице».

Екатерина Чендакова в этой же дисциплине только в старшей группе также завоевала золотую медаль. Девушке присвоили звание Мастера спорта России

Еще одно золото получил Никита Козлов.

За четыре дня состязаний спортсмены будут соревноваться в разных дисциплинах — подъеме по штурмовой лестнице на учебную башню, боевом развертывании, преодолении стометровой полосы препятствий и пожарной эстафете.