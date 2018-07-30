Некоторые категории граждан будут освобождены от уплаты взносов на капремонт

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому власти регионов смогут расширить список льготных категорий граждан с правом на компенсацию взносов на капремонт.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, сказано:

«Законом субъекта РФ может быть предусмотрено предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта РФ, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий».

Регионы получат право компенсировать 50 процентов этих расходов одиноким пенсионерам (достигшим возраста 70 лет) и 100 процентов – одиноким 80-летним людям.

Кроме того, от взносов могут быть освобождены семьи, состоящие из пенсионеров и инвалидов I и II групп.

Если семья состоит из граждан, достигших 70 лет, им может быть предоставлена компенсация половины расходов на взносы за капремонт. А для 80-летних – компенсация полной стоимости.

Субсидии будут выделяться из федерального бюджета.