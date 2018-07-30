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У россиян появится бесплатное спутниковое телевидение

Операторов спутникового телевидения обяжут бесплатно предоставлять доступ к 20 основным каналам россиянам, которым из-за места проживания недоступно проводное цифровое ТВ, сообщает Lenta.ru. Соответствующий законопроект, опубликованный на портале нормативно-правовых актов, подготовила Минкомсвязь.

Документ вносит поправки в закон «О связи». В них говорится, что операторы не смогут отказывать гражданам в подключении в том случае, если речь идет о районах, не охваченных цифровым эфирным телевидением. Доступ к 20 основным каналам будет предоставляться бесплатно, то есть без абонентской платы. Деньги операторы смогут брать только за первоначальное подключение.

Транслировать за свой счет придется 20 основных общедоступных каналов, входящих в первые два мультиплекса. Это «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».


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Сегодня в 14:24, просмотров: 253, комментариев: 0


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