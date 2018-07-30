​В Югре разрабатывают учебники хантыйского и мансийского языка

На данный момент в Югре реализуют множество проектов по развитию образовательной среды, в числе которых повешение квалификации преподавателей по пяти направлениям, а также разработка учебников, например, по изучению мансийского и хантыйского языка, английского языка ориентированного на регион, а также учебник по академической истории Югры.

Данные меры проходят в рамках сотрудничества межу округом и издательством «Просвещение». Сейчас правительство региона заключило соглашение с компанией.

«Предметом соглашения является взаимодействие правительства автономного округа и издательства в сфере развития образования и повышения его качества в Югре, – заявил Алексей Дренин, директор департамента образования и молодежной политики округа. – В настоящее время уже реализуется большое количество совместных проектов. Сотрудничество будем расширять, а подписание соглашения запланировано в рамках августовского совещания педагогических работников автономного округа».