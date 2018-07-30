Цены на авиабилеты в России могут вырасти на 10 процентов

Обнуление НДС на региональные перелеты в обход Москвы может обернуться ростом цен на билеты по всем направлениям на 8-10%, сообщает «Медуза» со ссылкой на Российскую ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Федеральная антимонопольная служба предлагает обнулить налог к концу 2020 года.

Сейчас на все внутренние перелеты по России действуют льготная ставка НДС — 10%. Минфин предлагает компенсировать потери от обнуления с помощью отмены налоговой льготы на перелеты через Москву. Они будут облагаться обычным налогом в 20%.

В России 75% всех рейсов выполняются через Москву.

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта подсчитала, что в результате новой схемы налоговая нагрузка на авиакомпании увеличится на 20 миллиардов рублей.