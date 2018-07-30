​Российские школьники завоевали золото и серебро на международной химической олимпиаде

Школьники из России завоевали две золотые и две серебряные медали на 50-й Международной химической олимпиаде, проходившей в Чехии, сообщает Министерство образования. Участие в International Chemistry Olympiad приняли представители из 76 стран.

Россию представляли Даниил Бардонов и Алексей Коноплёв из Москвы, Андрей Кобелев из Татарстана и Михаил Матвеев из Вологды.

«Показывать такие достойные результаты, когда с тобой состязаются самые сильные в области химии школьники мира, очень непросто. Я горжусь тем, что в молодом поколении моих сограждан, есть такие пытливые и дерзновенные ребята. «Без явно усиленного трудолюбия нет ни талантов, ни гениев». Отрадно, что этому завету великого российского учёного Дмитрия Ивановича Менделеева следуют наши сегодняшние талантливые школьники», — поздравила победителей министр просвещения страны Ольга Васильева.