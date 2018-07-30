В России появятся свои офшоры

Госдума в третьем чтении приняла закон о создании в России двух офшорных зон, сообщает Lenta.ru. Официально они называются специальными административными районами (САР) и расположатся на двух островах в разных концах страны: Русском в Приморском крае и Октябрьском в Калининградской области. Законопроект был принят в рекордные сроки: в первом чтении: в первом чтении — 18 июля, во втором – 25 июля, а в третьем — 26 июля. В субботу, 28 июля, Совет Федерации его утвердил, хотя ранее депутаты предполагали перенести рассмотрение документа на осень.

Согласно принятому закону, подать заявку на резидентство на островах смогут только иностранные юрлица. При необходимости законом будет предусмотрена процедура редомициляции офшорной компании (смена юридического адреса с одной юрисдикции на другую). При этом компания должна быть создана до 1 января 2018 года, контролирующие лица должны были занять соответствующие должности не позднее 1 января 2017 года.

Минимальный объем инвестиций для зарубежных компаний — 50 млн рублей за полгода. Также будут установлены специальные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций — ноль процентов к доходам, полученным иностранными компаниями в виде дивидендов. При этом такие компании будут считаться в России нерезидентами.