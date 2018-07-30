​В России с 1 января следующего года начнет работать новая система обращения с отходами

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин сообщил, что переход на новую систему работы с отходами начнется со следующего года. Причем ведомство будет передавать информацию по отстающим регионам в правительство и «инициировать проверки Генпрокуратуры».
«Назад дороги нет, когда-то нужно начинать это делать. Может быть, первый блин будет комом, но с 1 января мы начнем эти блины печь», — рассказал министр в интервью «РГ».
Напомним, теперь контролировать сферу обращения с твердыми коммунальными отходами будут регионы.
В Югре «передел» рынка уже начался. Причем югорские предприниматели отмечают, что это может сказаться на бизнесе и обычных гражданах.
Проект «ДУМать и решать». Выпуск V. Как в Сургуте ремонтируют дороги? // ONLINE 31 июля в 15:30