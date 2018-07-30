​В Югре выпускникам станет сложнее получить медаль «За особые успехи в обучении»

В Югре школьникам станет сложнее получить медаль «За особые успехи в обучении»

Правительство Югры внесло изменения в постановление «О медали «За особые успехи в обучении». Теперь получить награду станет гораздо сложнее. Решение связано с рекомендациями федеральной службы по контролю и надзору в сфере образования, которая при анализе пришла к выводам о том, что школьники получают медаль незаслуженно: в регионах до 30 процентов выпускников становятся ее обладателями. Об этом сообщил директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

По его словам, в округе медаль ежегодно получали не более 10 процентов учащихся, их число составляет от 850 до 900 человек. Однако правительство все-таки прошло к решению повысить статус награды.

Раннее медаль «За особые успехи в обучении» доставалась школьникам за красный аттестат, или за 100 баллов на ЕГЭ, или за победу на региональном или федеральном этапе всероссийской олимпиады.

«Теперь требования стали совокупными, — отмечает Алексей Дренин. — Сейчас критерии четкие и понятные: аттестат с отличием, сданные на «отлично» два обязательных предмета единого государственного экзамена – русский язык и математика не ниже 75 баллов. А также либо экзамены по выбору, сданные не ниже, чем в среднем на 70 баллов, либо победа во всероссийской олимпиаде и экзамены, сданные не ниже порога, установленного Рособрнадзором»