В Югорске пройдут традиционные Медвежьи игрища

11 августа в Югорске пройдет традиционный праздник Медвежьи игрища. Город будет проводить его впервые.

Медведь - священный зверь в культуре ханты и манси, которые считают его младшим братом человека. Поэтому праздник будет приурочен ко Дню коренных малочисленных народов Севера. Как сообщают организаторы, гостям мероприятия будет представлена фольклорная программа из репертуара Медвежьих игрищ казымских ханты «Небесные тропы Когтистого зверя».

Праздник пройдет в 13.00 в музее под открытым небом «Суеват пауль».