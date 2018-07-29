Волейболисты возмутились присуждением футболистам национальной сборной звания заслуженных мастеров спорта

В субботу Министерство спорта присвоило игрокам сборной России по футболу, участвовавшим в чемпионате мира, звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС). Некоторые российские спортсмены не согласились с этим решением, сообщают «Ведомости».

Например, волейболистка, двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова считает, что присуждение футболистам сборной звания ЗМС демонстрирует разное отношение к спортсменам со стороны Минспорта. «Кому-то, чтобы получить звание ЗМС, нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала! Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают!» — написала Гамова в Instagram. Спортсменка отметила, что у нее нет претензий к футболистам, это вопрос к Минспорта.

Гамову поддержали двое других российских волейболистов – игрок сборной России, олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский и игрок казанского «Зенита» Алексей Спиридонов. По словам Мусэрского, звание ЗМС не дает никаких привилегий, но это высшая награда в спорте, которую мечтает получить каждый спортсмен в России. «Высшая награда не может быть за 8 место... Значок ЗМС лично для меня потерял свою ценность», — заявил спортсмен. Мусэрский за победу на Олимпиаде в 2012 году получил звание заслуженного мастера спорта.

Спиридонов является мастером спорта международного класса, но звания ЗМС у него нет. Об этом он написал в Twitter. «Я выиграл Европу, пару мировых лиг, пару лиг чемпионов, и где мой ЗМС??? А тут обыграли арабов — и на тебе значок», — заявил спортсмен.