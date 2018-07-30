Рыбзавод юга Тюменской области готовит к запуску 20 новых бассейнов

В пос. Сладково на юге Тюменской области скоро начнется товарное выращивание моллюсков и других видов водных беспозвоночных, которыми питаются рыба семейства сиговых, к примеру пелядь. Ассортимент видов рыбы тоже может быть увеличен. Об этом рассказал президент ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области «Оцелот» Руслан Цицкиев.

"Готовятся к запуску 20 новых бассейнов. Оборудование позволяет выращивать различные виды рыб и даже водных беспозвоночных. На сегодня возможны варианты организации товарного производства радужной форели и сиговых, например, муксуна. Кроме основной деятельности завода - производства товарной рыбы - Сладковский рециркуляционный комплекс подращивает молодь ценных видов. Так, в 2017 году там была выращена партия стерляди иртышской популяции, часть из которой, а именно 7 тысяч штук выпущена в реку Тобол в компенсационных целях, - уточнил специалист.

Для улучшения кормовой базы на озёрах Сладковского района сейчас боронируют дно. Это происходит впервые.

«Раньше у нас просто не хватало мощностей для такого дела. После приобретения в этом году большого катера, способного тащить за собой тяжелый плуг, процесс, как говорится, пошёл. Занимает он 6-8 часов в день, - уточнил Руслан Цицкиев. - Наши сиговые, та же пелядь, питается планктоном и мелкими рачками, которые зачастую живут на дне, но после боронования вся эта взвесь поднимается и корма у рыбы становится больше. Так что есть все основания рассчитывать на хороший улов».