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Совет Федерации поддержал законопроект о повышении НДС

Совет Федерации 28 июля одобрил законопроект правительства о повышении НДС с 18 до 20 процентов, принятый Госдумой 24 июля, сообщает «Медуза». Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. По расчетам Минфина, повышение НДС принесет федеральному бюджету дополнительные 634 миллиарда рублей в 2019 году, 678 миллиардов в 2020-м и 728 миллиардов — в 2021-м.


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Сегодня в 14:37, просмотров: 76, комментариев: 0


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