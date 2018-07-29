На второй митинг против повышения пенсионного возраста в Сургут приехал депутат тюменской облдумы

В субботу, 28 июля в Сургуте прошло два митинга против повышения пенсионного возраста. Первый прошел на площади перед кинотеатром «Аврора» в 14:00 и был организован КПРФ. Второй же провела партия ЛДПР в 17:00 на пустыре перед домом по адресу проспект Комсомольский 27. На него пришло больше 100 человек, в числе которых был депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев и кандидат в депутаты думы Сургута Евгений Барсов.

Выступающие поддержали предложение лидера партии Владимира Жириновского, который предложил начислять за каждый год трудового стажа человеку 1000 рублей. «Это позволит человеку понимать, что после 20 лет работы пенсия составит 20 000, а если мало – иди работай дальше, но каждый сам будет оценивать свои возможности», - отметил в беседе с корреспондентом siapress.ruкоординатор регионального отделения ЛДПР Евгений Данников.

По итогам митинга была сформирована итоговая резолюция, в которой участники выступают категорически против повышения пенсионного возраста в России. Документ организаторы планируют направить президенту России Владимиру Путину и Владимиру Жириновскому. На данный момент под резолюцией поставили свои подписи порядка 250 человек.