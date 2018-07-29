Кадровый вопрос на селе Тюменская область решает с помощью соотечественников из-за рубежа

Более 230 граждан России, проживающих за рубежом, ждет в этом году Тюменская область для переезда. Прежде всего - в сельскую местность. По информации департамента труда и занятости населения Тюменской области, территориями вселения выбраны Абатский, Армизонский, Аромашевский, Бердюжский, Вагайский, Викуловский, Голышмановский, Исетский, Ишимский, Казанский, Нижнетавдинский, Омутинский, Сладковский, Сорокинский, Уватский, Упоровский, Юргинский, Ялуторовский, Ярковский районы и Заводоуковский городской округ.

С начала года переехало уже 117 человек, им оказывается всесторонняя поддержка по обустройству.

Госпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом» действует на территории соседнего региона с 2013 года. За это время 63 человека трудоустроены на вакансии врачей, 223 человека – на вакансии учителей, 134 человека – на вакансии специалистов сельского хозяйства, в том числе 18 агрономов, 23 ветеринарных врача и зоотехника, 63 – на вакансии механизаторов, 30 — на вакансии операторов машинного доения и животноводов. Также соотечественники замещают другие вакансии, требующие наличия образования и квалификации.

"Чтобы стать участником программы, соотечественник должен обладать профессией, востребованной в выбранной для трудоустройства и проживания территории вселения, а также иметь возможность постоянного или временного жилищного обустройства на соответствующей территории", - поясняют в департаменте труда и занятости.

На сегодняшний день востребованными в территориях вселения являются вакансии врачей различных специализаций, фельдшеров, фармацевтов, педагогов, агрономов, инженеров, ветеринарных врачей, зоотехников, электромонтеров и прочих квалифицированных специалистов.