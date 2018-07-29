Почти миллиард рублей в год тратит Тюменская область на помощь учителям и врачам в улучшении жилищных условий

4322 работника бюджетной сферы в Тюмени и Тобольске улучшили свои жилищные условия с помощью государственной поддержки за последние семь лет. Цифры прозвучали на заседании президиума областного правительства в минувшую пятницу, которое провел врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

В этом году стать участниками региональной программы смогут 502 специалиста бюджетной сферы из Тюмени и Тобольска. Условия - стаж работы не менее десяти лет и признание нуждающимися в жилье, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Региональный бюджет помогает врачам и учителям приобрести жилье в рамках областной программы «Развитие жилищного строительства». До 2020 года на эти мероприятия ежегодно предусмотрено почти 900 млн рублей, из них: 300 млн рублей – на предоставление социальных выплат, около 600 млн рублей – на предоставление займов, уточнил начальник главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов.

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что эффективность этой программы очень высокая, потому она обязательно будет продолжена.

С помощью господдержки решают свой квартирный вопрос и молодые семьи. С 2006 по 2017 год улучшили жилищные условия 17 439 молодых семей. На предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» направлено более 14 млрд рублей. Большая часть из них - 12,6 млрд рублей – средства областной казны, остальные - финансирование из федерального бюджета. В этом году, по данным на 1 июня, социальные выплаты уже предоставлены 50 молодым семьям.