Семья Кобзона опровергла слухи о его здоровье

Иосиф Кобзон находит на плановом лечении и его здоровью ничто не угрожает. Об этом в беседе с телеканалом RT рассказала его сестра Гелена Кандель. Она опровергла информацию о том, что артист находится в коме.

По ее словам, Кобзон сидит и пьет кофе с супругой и медсестрой. «Как можно над ним так издеваться и над нашими родственниками? Я сейчас обзванивала всех родственников, потому что они просто в обмороке», — поведала Кандель.

Также сестра Кобзона подчеркнула, что артист находится на плановом лечении. «Ему положено это лечение из-за его болезни… Он имеет право на свое личное пространство. Можно писать о его творчестве, но лезть в его здоровье — это просто неприлично. Это не сопереживание. Это убийство. А если бы он пользовался интернетом?» — указала Кандель.

Ранее в субботу телеканал РЕН ТВ сообщил, что Иосиф Кобзон впал в кому. По информации канала, состояние певца в ночь на 28 июля резко ухудшилось.