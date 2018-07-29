Путин наградил футболистов сборной России орденами

Президент Владимир Путин наградил футболистов и тренеров российской сборной, участвовавших в самом удачном в истории России чемпионате мира по футболу, сообщают «Ведомости». Награждение состоялось в субботу в Екатерининском зале Кремля.

Главному тренеру сборной Станиславу Черчесову президент вручил высшую награду — орден Александра Невского. Еще двое футболистов — вратарь Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич — награждены орденами Почета.

Остальные члены сборной, включая автора четырех голов на ЧМ-2018 Дениса Черышева и забившего три гола Артема Дзюбу, получили почетные грамоты президента. Почетными грамотами награждены и тренеры сборной.