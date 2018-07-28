Под Мегионом обнаружены опасные источники радиоактивного излучения

Одно из подразделений Газпрома —Ноябрьскнефтегазгеофизика, занимающееся оказанием геофизических, гидродинамических услуг при разведке, бурении нефтяных и газовых скважин, а также при контроле за добычей нефти и газа, попало под уголовную статью за вопиющее нарушение природоохранного законодательства.
Как выяснилось при прокурорской проверке, компания ненадлежащим образом хранила и использовала радиационные источники, предназначенные для работы в скважной аппаратуре для проведения геофизических исследований.
Так, например, на территории производственной базы в Мегионе в неподходящем под требования безопасности хранилище использовались и размещались источники ионизирующего излучения. Не было и санитарно-эпидемиологического заключения.
Своими действиями компания нарушила правила обращения с экологически опасными веществами, чем создала угрозу причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде.
На организацию заведено уголовное дело.
Проект «ДУМать и решать». Выпуск V. Как в Сургуте ремонтируют дороги? // ONLINE 31 июля в 15:30