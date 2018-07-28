В России упростили правила получения субсидий на оплату ЖКУ для населения

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об упрощении правил получения россиянами субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Документ уже опубликован на сайте Кабмина.

Теперь россиянам не нужно предоставлять справку о составе семьи. Человек будет сам его декларировать при подаче заявления. Однако уполномоченные органы смогут проверить достоверность сведений, если сочтут это необходимым. За ложные данные будут привлекать к ответственности.

Напомним, ранее для получения вышеуказанных субсидий нужно было предоставить справки о составе семьи и документально подтвердить данные о причинах его изменения.