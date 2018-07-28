​Больше всего в специалистах по продажам в Югре нуждается Сургут

Эксперты HeadHunter отмечают, что в нашем округе наблюдается дефицит специалистов в сфере продаж (33% от общего количества вакансий и 11% от числа резюме).

Среди городов Югры больше всего в специалистах по продажам нуждается Сургут (44% таких вакансий), на втором месте — Нижневартовск (18%), на третьем — Ханты-Мансийск (7%).

В среднем на должностях, где требуется опыт работы не менее шести лет, предлагают зарплату от 40 тысяч рублей, в то время как специалист без опыта может рассчитывать минимум на 15 тысяч рублей в месяц.

20% работодателей Югры, ищущих себе «продажников», хотят видеть кандидата с высшим образованием, 30% — со средне-специальным.

69% югорчан, которые ищут работу в сфере продаж, — женщины.