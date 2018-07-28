​В Югре передано в суд дело о мошенничестве на 19 млн рублей, от которого пострадал Газпромнефть-Хантос

Прокурор Югры утвердил обвинительные заключения за мошенничество в особо крупном размере для заместителя гендиректора ООО «Газпромнефть-Хантос», бывшего директора природного парка «Самаровский Чугас», индивидуального предпринимателя и физического лица.

В июне 2015 года между Газпромнефть-Хантос и одним ИП был заключен контракт на воспроизводство водных биологических ресурсов. Предприниматель должен был организовать поставку молоди сибирского осетра для ее выпуска на территории Ханты-Мансийского района. Но выполнение работ при содействии должностного лица заказчика и иных лиц было фиктивным.

В итоге компании «Газпромнефть-Хантос» был причинен ущерб в размере более 19 млн рублей.

Всех виновных ждет суд.